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Adana Demirspor-Antalyaspor Maçından Sonra Ünal'dan Açıklamalar

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçta sonuçlandırmada sorun yaşadıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:13
Adana Demirspor-Antalyaspor Maçından Sonra Ünal'dan Açıklamalar

Adana Demirspor-Antalyaspor Maçından Sonra Ünal'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sonucuyla tamamlanan maçın ardından, Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Halil Cihan Ünal, takımının iyi bir futbol ortaya koyduğunu ancak pozisyonları değerlendirmekte başarısız olduklarını ifade etti.

Ünal, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle katıldığı basın toplantısında, haftanın ilk antrenmanında oyuncularına maçın zorlu geçeceğini anlattığını belirtti. Bu karşılaşmanın fiziksel olarak da takımları yıprattığını vurguladı.

İyi Pozisyonlar Ürettik

Mücadelenin zor geçtiğini dile getiren Ünal, "İstediklerimizi yapamadık. Penaltı golüyle geriye düştükten sonra erken reaksiyon veremedik. Daha fazla hız ve pozisyonu artırabilirdik. Penaltıdan golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonları yakalamaya başladık. Sonuçlandırmada eksiklerimiz vardı" dedi.

Ünal, Antalyaspor'un 9 günde 3. maçını oynadığını belirterek, "Bu durum fiziksel açıdan takımlar için yorucu oluyor. Deplasmanlarda oynamak, özellikle böyle yoğun maç temposu ile yıpratıcı bir etki yaratıyor. Bunu unutmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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