Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri ile başladı. Mavi-lacivertli ekip, sonrasında kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları yaparak fiziksel durumlarını geliştirmeye odaklandı.

Antrenmanın toplam süresi yaklaşık 1,5 saat olarak belirlendi. Takım, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. İdmanda kaleci Vedat Karakuş da yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. İdmanda kaleci Vedat Karakuş da yer aldı.