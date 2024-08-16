Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
Hakem Cihan Aydın Görevde
Karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Cihan Aydın atanırken, Adana ekibi ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Yeni sezonun ilk iç saha mücadelesinde galibiyet elde etmeyi hedefliyorlar.
Geçen Sezonun İstatistikleri
Geçen sezon, Adana Demirspor'un Çaykur Rizespor ile olan karşılaşmasında, Adana'da oynanan maçı 2-1 kazanırken, deplasmandaki maçı 1-0 kaybetmişti.