Adana Demirspor'dan Galatasaray Maçında Çekilme Kararı: Adalet Arayışı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaştığı maçta sahadan çekilme kararı aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bu karar, sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir" ifadesine yer verildi.

Mavi-lacivertli ekip, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında aleyhlerine verilen haksız penaltı kararının ardından VAR'dan çağrılma beklediklerini belirtti. Ancak VAR'ın devreye girmemesi sonucunda, federasyon başkanına bildirimde bulunarak sahadan çekilme kararını tebliğ ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, "Sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması sürecin uzamasına neden oldu. Bu karar, bilinçli hakem hatalarına karşı bir duruştur" denildi.

Kulübün haksızlıkların karşısında durduğu vurgulanırken, hakem kararlarına karşı gösterilen sabrın artık sona erdiği belirtildi. "Hatalı ve yanlı kararlar artarak devam etmekte, bu durum Türk futbolunun adaletine zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktör Okan Buruk'a yönelik de eleştirilerde bulundu. Öztürk'ün açıklamaları ve Buruk'un futbolcuyla ilgili tavırları, centilmenliğe aykırı olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün bu haksız penaltıya ihtiyacı olmadığı açıktır. Böyle skandal kararlar, futbolun rekabet ruhuna ağır darbe vurmaktadır" denildi.

Ayrıca, Galatasaray'dan beklentiler arasında haksız bir penaltıya zemin hazırlayan davranışlarının kınanması da yer aldı. “Galatasaray yönetiminin bu talihsiz söylemlerini kınıyor ve tekrar etmemelerini temenni ediyoruz" mesajı verildi.

Adana Demirspor, toplumsal olaylarda haklının yanında yer alarak, Türk futbolundaki haksızlıklara karşı duruş sergilemekte kararlıdır. "Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz" diyerek kamuoyuna seslendi. Kulüp, yürütücülük yapan MHK ve TFF'den durumu düzeltmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalmış; 34. dakikada futbolcular, yedek kulübeleriyle yapılan görüşmelerin ardından soyunma odasına gitmeyi tercih etmişti.