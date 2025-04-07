Adana Demirspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştiriyor. Antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, mavi-lacivertli ekip savunma, orta saha ve forvet oyuncularını gruplar halinde çalışma yaparak fiziksel olarak hazırlanıyor.

Takım, hazırlıklarını yarın da sürdürecek. Adana Demirspor'un hedefi, Eyüpspor karşısında önemli bir galibiyet almak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.