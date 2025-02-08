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Adana Demirspor, Galatasaray'la Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Adana Demirspor, yarın Galatasaray'la Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Deplasmandaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:20
Adana Demirspor, Galatasaray'la Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray'a Konuk Oluyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın önemli bir maç için Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ligde, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 57 puanla lider konumda bulunan rakibi Galatasaray'a karşı zorlu bir galibiyet mücadelesi verecek.

Mavi-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a kendi sahasında 5-1 yenilerek moral kaybı yaşamıştı.

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