Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hızla devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlık dönemini başlattı.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, önceki gün Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sırasında futbolcular, dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması yaptı ve günü çift kale maçla tamamladı.

Maç Programı

Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Takım, bu kritik maç için en iyi performansını sergilemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.