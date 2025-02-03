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Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynayacağı önemli maç için antrenmanlarına başladı. Hazırlıklara teknik direktör Avcı önderliğinde devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:23
Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hızla devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlık dönemini başlattı.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, önceki gün Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sırasında futbolcular, dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması yaptı ve günü çift kale maçla tamamladı.

Maç Programı

Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Takım, bu kritik maç için en iyi performansını sergilemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

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