Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor'dan Galatasaray Hazırlığı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için antrenmanlarına devam eden mavi-lacivertliler, çalışmalara kulüp tesislerinde başladı.

Isınma ve Kuvvet Antrenmanı

Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, antrenmana ısınma hareketleriyle giriş yaptı. Ardından, kuvvet antrenmanı ve bölümlü koşularla devam eden çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Maç Tarihi

Adana Demirspor, Galatasaray ile ligde 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Takımın bu kritik mücadele için hazırlıkları büyük bir titizlikle sürüyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde devam etti.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde devam etti.