Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklar seferber edildi.

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kulüp tesislerinde yapıldı. Mavi-lacivertli takım, idmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları ön plandaydı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. İzzet Çelik (solda), antrenmanda yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. İzzet Çelik (solda), antrenmanda yer aldı.