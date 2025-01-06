DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,7 -0,6%
ALTIN
2.997,54 0,06%
BITCOIN
3.601.894,48 -3,78%

Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, 12 Ocak'ta oynanacak Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:52
Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklar seferber edildi.

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kulüp tesislerinde yapıldı. Mavi-lacivertli takım, idmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları ön plandaydı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. İzzet Çelik (solda), antrenmanda yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. İzzet Çelik (solda), antrenmanda yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ezel Ecrin Eren, Uluslararası Karate Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı
2
Antalyaspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazır
3
Trabzonspor'dan Kartal Tesisleri İçin Önemli Açıklama
4
Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır: Taktik Antrenmanlar Tamamlandı
5
Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Etkinlikleri Başlıyor
6
Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazır!
7
Yiğit Gülmezoğlu: Şampiyonluk Özlemimizi Sonlandıracağız

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak