Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı: "Kendi oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz"

Adana Demirspor Mağlublu Maç Sonrası Gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

“Kendi Oyunumuza Yönelik Çalışmalarımız Sürüyor”

Maç sonucundan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Avcı, “Kendi oyunumuzu geliştirmeyle alakalı çalışmalarımız var ama sonuç itibarıyla bugün mağlup olduk,” dedi.

Maçın oynandığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik eden Avcı, “Avrupa'yı hak eden bir takım,” ifadesini kullandı.

“İyi Başladık Ama...”

Oyuna iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Avcı, “Bugün bir formasyon değişikliğine gittik. Topa daha fazla sahip olmaya yönelik bir çalışmamız olmuştu. Maçın başında istediğimiz oyunu parça parça da olsa oynamaya çalıştık,” şeklinde konuştu.

Genç Oyuncuların Gelişimi ve Mücadele

Bugün sahada genç oyunculara yer verdiklerini belirten Avcı, 2-0'dan sonra oyuna tutunabilmenin ve mücadele edebilmenin önemine değindi. “Murat tamamen benim kendi tercihim. Geçen hafta iyi bir performans sergiledi. Bu hafta hakkaniyet adına onunla başlamak doğru olduğu için onunla başladık,” diyerek oyuncu tercihleri hakkında bilgi verdi.

Avcı, “Uzun vadeli planda genç oyuncularımızın gelişimiyle alakalı bir süreç var. Skordan ya da sıralamadan bağımsız, planlarımız doğrultusunda bu oyuncuların gelişimi ve kendi oyunumuzu geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Ama sonuç itibarıyla bugün mağlup olduk. Samsunspor'u bir kez daha tebrik ediyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Reeder Samsunspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.