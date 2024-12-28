Adana Demirspor'un 84. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Seyhan Nehri kıyısında bir araya gelen taraftar grupları, havai fişek gösterileri ve meşale yakmalarla unutulmaz bir akşam yaşadılar.

“Demirspor'a Sahip Çık Adana” Pankartı Asıldı

Taraftarlar, nehrin üzerindeki yaya köprüsüne “Demirspor'a sahip çık Adana” yazılı pankart asarak, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Tezahüratlar eşliğinde kutlanan bu anlamlı günde, destekçiler, takımın kötü gidişatının sona ermesi için bir “haykırış” gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında toplanan Adana Demirspor taraftarları, havai fişek atarak meşaleler yaktı. Nehrin üzerindeki yaya köprüsüne "Demirspor'a sahip çık Adana" pankartı asan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında toplanan Adana Demirspor taraftarları, havai fişek atarak meşaleler yaktı. Nehrin üzerindeki yaya köprüsüne "Demirspor'a sahip çık Adana" pankartı asan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü kutladı.