Adana Demirspor'un Zaferi: Mustafa Dalcı'dan Açıklamalar

Adana Demirspor'da Dalcı'dan Önemli Açıklamalar

Trendynol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Mustafa Dalcı, 'İlk defa bu hafta gösterdiğimiz mücadelenin hakkını aldık.' dedi.

Takımın İvmesi Arttı

Dalcı, göreve geldiğinden beri oyuncuların ve takımın bir ivme kazandığını ifade ederek, kazanmak adına güçlü oyunlar oynamaya başladıklarını belirtti. Maç sırasında oyuncularını tebrik eden Dalcı, ilk yarıda istedikleri planlamaların başarılı olduğunu dile getirdi:

'Belki de ilk yarı maçı koparabilirdik. 3-0, 4-0 olabilirdi. İkinci yarı Beşiktaş'ın baskın gibi görünmesine rağmen, aslında bu planımızın içerisindeydi. Kazandığımız topları iyi değerlendirebilseydik, skor daha da farklı olabilirdi. Haftalardır kazanamayan bir takımın oyuncularının psikolojisi çok önemli.'

Maestro'nun Kayıbı ve Takım Ruhu

Dalcı, maçın devre arasında oyuncu Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini öğrendiğini ve oyuncunun duygusal durumunu dikkate alarak ona gereken desteği verdiğini aktardı. Dalcı, 'Kendini kötü hissediyorsan istersen seni çıkartabilirim. Maçtan daha önemli senin duyguların.' ifadesini kullandığını belirtti.

'Ama o gerçekten büyük bir karakter gösterdi. Belki de oyuncularımın ikinci yarı bu reaksiyonu, biraz da onun için oldu. Bu galibiyeti, oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleyi de Maestro'ya armağan ediyoruz.' dedi. Dalcı, ayrıca, kazandıkları için mutlu olduklarını ve bu maçın sürpriz olmadığını vurgulayarak, 'Çünkü oyunun hakkı buydu.' sözlerini ekledi.