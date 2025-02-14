Adana Demirspor ve Antalyaspor Maçında Puanlar Paylaşıldı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Mustafa Alper Avcı, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı galibiyetti diye düşünüyorum, puanlar paylaşıldı" dedi.

Mücadele Gücü Yüksek Bir Maçtı

Mustafa Alper Avcı, hem kendi hem de rakip takımın yüksek mücadele gücüne sahip olduğunu belirterek, Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu sonrası oyunun çok daha dinamik hale geldiğini ifade etti. Oyuncularının kazandıkları toplarda hücuma geçişlerde sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Avcı, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Onların da yolu açık olsun, başarılar diliyorum" dedi.

Genç Oyunculara Daha Fazla Şans

Avcı, Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının Adana Demirspor camiasının tutkusuna uygun bir mücadele olduğunu vurgulayarak, altyapıdan çıkan genç oyunculara daha fazla şans vermek istediklerini belirtti. "Bu yıl, Adana Demirspor'un altyapısından çıkan genç oyuncularla, doğru oyun ve felsefeyle kulüp adına bir kimlik yaratmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Periyot İçin Hedefler

Puanların paylaşıldığını hatırlatan Avcı, "1 puan iyi mi? Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Önümüzdeki haftalar için bir periyot belirledik. Samsunspor maçına kadar toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayıp daha sonrasında verimli bir süre geçirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu. Ligin sonunda alkışlanan bir Adana Demirspor olma hedefini vurgulayan Avcı, "Sonrasını hep beraber göreceğiz" dedi.