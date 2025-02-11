Adana Demirspor ve Murat Sancak PFDK'ye Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve kulübün başkanı Murat Sancak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Galatasaray ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Müsabakayı terk eden Adana Demirspor'un ardından, Murat Sancak'ın da belirli sportmenlik kurallarına aykırı hareketleri dolayısıyla tedbirli olarak disipline yollandığı ifade edildi.

Diğer yandan, Beşiktaş ve Bellona Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye, Corendon Alanyaspor ise saha olayları nedeniyle kurulun gündemine alındı.

Ayrıca, TÜMOSAN Konyaspor başkanı Ömer Korkmaz da yapılan açıklamaları nedeniyle disiplin cezasıyla karşı karşıya kalırken, kulübün futbolcusu Emmanuel Boateng kural dışı hareketleri yüzünden tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Net Global Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye gönderilirken, Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle disipline alındı.