DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı

Adana'nın Feke ilçesinde Oruçlu, Şahmuratlı, Gaffaruşağı ve Ormancık mahallelerindeki modern halı sahalar törenlerle açıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:54
Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı

Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı

Mahallelerde spor altyapısı güçlendirildi

Adana’nın Feke ilçesinde yapımı tamamlanan modern halı sahalar, Oruçlu, Şahmuratlı, Gaffaruşağı ve Ormancık mahallelerinde düzenlenen törenlerle gençlerin kullanımına sunuldu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri anlattı. Başkan Özen, şehir merkezine en uzak mahallelerde kurulan sahaların yörenin gençlerinin spor yapmasını hedeflediğini ifade etti.

Sahaya inen Başkan Özen, gençlerle birlikte ilk vuruşu yaptı; ardından mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Özen, projelerin hayata geçirilmesinde destek sunan kurum ve yetkililere teşekkür ederek, "Mahallelerimizde büyük bir titizlikle tamamladığımız halı sahalarımızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin sporla buluşarak sağlıklı, sosyal ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi en büyük hedefimiz" dedi ve gençler başta olmak üzere herkes için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN, İLÇEDE SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE...

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN, İLÇEDE SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLAR ÇERÇEVESİNDE ORUÇLU, ŞAHMURATLI, GAFFARUŞAĞI VE ORMANCIK MAHALLELERİNDE YAPIMI TAMAMLANAN MODERN HALI SAHALAR, DÜZENLENEN TÖRENLERLE GENÇLERİN HİZMETİNE AÇILDI.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN, İLÇEDE SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu uğurlandı
2
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK
3
Konyaspor 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta (İlk Yarı)
4
Başkan Topaloğlu'ndan Kemerli Voleybolculara Finike Öncesi Moral
5
Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı
6
Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
7
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlendi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025