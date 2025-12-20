Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı

Mahallelerde spor altyapısı güçlendirildi

Adana’nın Feke ilçesinde yapımı tamamlanan modern halı sahalar, Oruçlu, Şahmuratlı, Gaffaruşağı ve Ormancık mahallelerinde düzenlenen törenlerle gençlerin kullanımına sunuldu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri anlattı. Başkan Özen, şehir merkezine en uzak mahallelerde kurulan sahaların yörenin gençlerinin spor yapmasını hedeflediğini ifade etti.

Sahaya inen Başkan Özen, gençlerle birlikte ilk vuruşu yaptı; ardından mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Özen, projelerin hayata geçirilmesinde destek sunan kurum ve yetkililere teşekkür ederek, "Mahallelerimizde büyük bir titizlikle tamamladığımız halı sahalarımızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin sporla buluşarak sağlıklı, sosyal ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi en büyük hedefimiz" dedi ve gençler başta olmak üzere herkes için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

