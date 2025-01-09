Adanaspor, 4 Oyuncusuyla Resmi Olarak Yollarını Ayırdı

Adanaspor, 4 oyuncusuyla karşılıklı olarak sözleşmelerini feshetti. Kulüp, oyunculara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:33
Adanaspor, 4 Oyuncusuyla Resmi Olarak Yollarını Ayırdı

Adanaspor'dan Sürpriz Ayrılıklar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncusuyla yollarını ayırarak dikkat çekti. Kulübün resmi açıklamasına göre, Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmeleri sonlandırıldı.

Ayrıca, kulüp yönetimi, ayrılan oyunculara geçmişteki katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni kariyerlerinde başarılar diledi. Bu gelişme, Adanaspor'un gelecek planlamaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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