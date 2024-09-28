Adanaspor, Çorum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynayacağı Ahlatçı Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım, saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Çatalan Tesisleri'nde yoğun bir idman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın Açıklamaları

Basına kapalı olarak düzenlenen antrenman, teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapıldı. Kılıç, Adanaspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda sorumluluk alacağını ve takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Kılıç: "İçinde bulunduğumuz durum, yakışan bir durum değil. En kısa sürede çıkacağız. Ligin başı olması avantajdır."