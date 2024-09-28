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Adanaspor, Çorum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adanaspor, Çorum FK maçına hazırlanırken teknik direktör Kemal Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:35
Adanaspor, Çorum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adanaspor, Çorum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynayacağı Ahlatçı Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım, saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Çatalan Tesisleri'nde yoğun bir idman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın Açıklamaları

Basına kapalı olarak düzenlenen antrenman, teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapıldı. Kılıç, Adanaspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda sorumluluk alacağını ve takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Kılıç: "İçinde bulunduğumuz durum, yakışan bir durum değil. En kısa sürede çıkacağız. Ligin başı olması avantajdır."

Kılıç, takımın ligdeki mevcut durumunun kendilerini rahatsız ettiğini ve bu haftaki galibiyetle 3-4 basamak birden yükselme şanslarının bulunduğunu ifade etti. "Bize yakışan sonucu almak için çalışacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz,"

Taraftar Desteği Önemli

Teknik direktör, kısa süre içinde takımlarının oyun anlayışında önemli gelişmeler yaşanacağını belirtirken, taraftar desteğine de vurgu yaptı. "Şu anda daha fazla desteğe ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte kötü sonuçları geride bırakıp mutlu olacağız,"

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adana ekibi, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adana ekibi, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adana ekibi, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adana ekibi, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adana ekibi, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adana ekibi, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

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