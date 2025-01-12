Adanaspor, Kaleci Nurullah Aslan ile Anlaşma Sağladı
Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulübün resmi açıklamasında, "Adanaspor'umuz kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmıştır. Nurullah Aslan, yarın Adana'daki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Adanaspor'un bu transferle birlikte kaleci pozisyonundaki rekabeti artırmayı hedeflediği belirtiliyor.