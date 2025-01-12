Adanaspor, Kaleci Nurullah Aslan ile Anlaşma Sağladı

Adanaspor, 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaştığını açıkladı. Sağlık kontrolü sonrası resmi sözleşme imzalanacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:28
Adanaspor, Kaleci Nurullah Aslan ile Anlaşma Sağladı

Adanaspor, Kaleci Nurullah Aslan ile Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulübün resmi açıklamasında, "Adanaspor'umuz kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmıştır. Nurullah Aslan, yarın Adana'daki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Adanaspor'un bu transferle birlikte kaleci pozisyonundaki rekabeti artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

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