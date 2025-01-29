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Adanaspor, Süleyman Koç ile Anlaştı

Adanaspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u transfer etti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:26
Adanaspor, Süleyman Koç ile Anlaştı

Adanaspor, Süleyman Koç'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni bir transfere imza atarak kanat oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.

Resmi Açıklama Yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz son olarak Erzurumspor FK forması giyen Süleyman Koç ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Bu transfer ile birlikte Adanaspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Süleyman Koç'un, takıma sağlayacağı katkılar merakla bekleniyor.

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