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Adanaspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile Anlaştı

Adanaspor, Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Furkan Akgül, yeni teknik direktörüyle görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:52
Adanaspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile Anlaştı

Adanaspor Yeni Teknik Direktörüyle Anlaştı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Kulüp, 1 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkan Akgül ve Şimşek'in Görüşmesi

Turuncu-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından taraflar, yeni döneme dair önemli adımlar attı ve sözleşme imzalandı.

Önceki Teknik Direktörle Ayrılık

Adanaspor, 27 Ekim tarihinde teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktörle birlikte, kulübün hedefleri doğrultusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek (solda) ile 1 yıllık sözleşme...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek (solda) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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