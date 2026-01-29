Adem Çağlayan: 'Galibiyet Serisiyle Üstleri Zorlamalıyız' — Elazığspor-Altınordu

Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, Altınordu maçı öncesi play-off hedefi ve transfer gelişmelerini açıkladı; "3-4 hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız."

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:30
Adem Çağlayan: 'Bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım'

Altınordu maçı öncesi Elazığspor'da hedef play-off

Seza Çimento Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde konuk edecekleri Altınordu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın hazırlıklarına tam kadro devam ettiğini belirtti.

Çağlayan, önceki maçla ilgili değerlendirmesinde, "İki takım adına güçlü bir oyun yoktu sahada. Bizi oraya götüren sebepler vardı, biraz realist konuşmak gerekiyor. Aslında alınan bir puanın çok değerli olduğunu göreceğiz. Sahanın zemini çok ağırdı. Dışarıdan çok iyi görünüyordu ama içi balçıktı. Ankaragücü maçını da üç gün önce oynamamız bizi biraz yıpratmıştı. Beyoğlu maçına gidinceye kadar 3 gün burada antrenman yapamadık, sahamız kardı. Biraz zor şartlarda gittik. Oyun bizi memnun etmedi. Teşhisi biliyoruz, inşallah tedaviye devam edeceğiz. Play-Off hattından kopmamamız lazım. İnşallah kendimizi play-offa attığımızda oyuncuların üstündeki yükte kalkacak. Bundan sonrası Elazığspor için iyi olacak inşallah" dedi.

Altınordu karşılaşmasının zor geçeceğini vurgulayan Çağlayan, "Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama öyle kolay maç yok. Kimler kimlere puan kaybediyor görüyoruz. Bizimde kötü sonuçlarımız oldu. Altınordu maçına odaklanmamız gerek. İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. Üç dört hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren teknik direktör, "Şu an 3 oyuncuyla kat edilmiş bir yol var. İnşallah yarın, en geç pazartesi sonuçlanmış olur. 6 ve stoper oynayan bir oyuncu, bir tane sabit 6 numara bir de bir kaleci transferi var. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Çağlayan, play-off hedefinin korunmasının önemine dikkat çekerken, takım toparlandığında sezonun ikinci yarısının Elazığspor için olumlu geçeceğine inandığını belirtti.

