Serdal Adalı: Görevimin başındayım, Beşiktaş için mücadele edeceğim

Serdal Adalı: Görevimin başındayım ve mücadeleye devam edeceğim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında hem son dönemdeki iddiaları hem de kulübün mali ve sportif yol haritasını anlattı. Adalı, yönetimden istifalara dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurguladı ve camia içinde oluşan pusu kültürüne karşı kararlı olduğunu bildirdi.

SPK cezaları ve savcılığa çağrı

Adalı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisselerindeki piyasa bozucu işlemler nedeniyle verdiği cezaların tarihin en büyüğü olduğunu belirtti. Bu gelişmenin sosyal medyada yeterince gündeme getirilmediğini söyleyen Adalı, Cumhuriyet Başsavcılığını konuyu acilen soruşturması için göreve çağırdı ve kulüp içinde bu işlerin içinde olan herkesin hesabının sorulmasını talep etti.

Dikilitaş Projesi: Gelir ve itirazlar

Başkan Adalı, Dikilitaş Projesi hakkında kasıtlı yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Adalı, ihalede gelen teklifin toplam hasılatın minimum garanti bedelinin 400 milyon Dolar civarında olduğunu; Beşiktaş'ın payının %50 olması nedeniyle projeden kulübe gelecek asgari rakamın 200 milyon Dolar olduğunu açıkladı.

Adalı, bu kaynakla faizli tüm borçların ve vergi borçlarının karşılanacağına dikkat çekti ve Dikilitaş'a yönelik itirazların amaçlarının kulübü mali açıdan zayıflatmak olduğunu savundu.

Mali yapılanma ve hedefler

Adalı, göreve geldiklerinde kulübün mali ve idari açıdan zor durumda olduğunu belirterek yapılan icraatları sıraladı: Euro Bankalar Konsorsiyumu'na 32 milyon yatırıldığı, üç bankaya olan borçlardan birinin kapandığı, sponsorluk gelirlerinde artış sağlandığı ve 1 yılda 71 milyon Euro oyuncu satış geliri elde edildiği ifade edildi.

Başkan, öncelikli hedeflerin Dikilitaş'tan gelecek ekonomik girdileri Beşiktaş'a kazandırmak, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak ve yeniden şampiyonluklar hedefleyen kadrolar kurmak olduğunu söyledi.

Transferler, kadro düzenlemesi ve eleştiriler

Adalı, geçen sezon kadroda büyük revizyon yapıldığını, bir yılda 30'un üzerinde oyuncunun takımdan ayrıldığını; bu oyuncuların çoğunun kendilerinden önce gelen futbolcular olduğunu belirtti. Elan Ricardo ve Keny Arroyo transferleri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt veren başkan, transferlerde mali disiplin vurgusu yaptı.

Bu devre arası dönemde hedeflenen oyuncuların birçoğunda sıkıntı çıktığını; ya kulüplerinin bırakmak istemediğini ya da talep edilen maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Adalı, Beşiktaş'ı zarara sokacak transferlere razı olmayacağını ifade etti.

Pusu kültürü, istifa çağrılarına tepki ve camianın birliği

Adalı, camiada yaygınlaşan istifa sloganları ve organize tahrik girişimlerini sert sözlerle eleştirdi. Beşiktaş'ın sık sık seçim ve yönetim değişikliğiyle dizayn edilemeyecek kadar büyük bir kulüp olduğunu söyleyen başkan, istikrar, planlama ve birlik çağrısı yaptı.

Başkan, görevi bırakmayı düşünmediğini tekrarladı ve 'Beşiktaş'ın ruh halini, sosyolojisini düzelteceğiz' mesajını verdi. Organizeli olarak kaos çıkarmaya çalışan kesimlerle ilgili uyarıda bulundu ve gerçek taraftara sözlerinin muhatap olmadığını belirtti.

Futbol ve teknik ekip değerlendirmesi

Serdal Adalı, takımın bu sezon istenen sonuçları tam olarak alamadığını kabul etmekle birlikte teknik ekip ve Sergen hoca ile planlamaya güvendiğini söyledi. Takım ruhuna uygun oyuncularla transfer çalışmalarına devam edileceğini vurguladı.

Tüzük değişikliği ve gelecek taahhüdü

Adalı, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden ayrılma niyeti olmadığını açıkladı. Göreve geldiğinde başlatılan finansal düzeni korumak için tüzük değişikliği yapacaklarını, yeni yönetimlerin gelirden fazla harcama yaptıklarında şahsi kefaletlerle sorumlu tutulmasını sağlayacak maddeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Kapanış ve taraftara çağrı

Başkan son olarak taraftarlara seslendi: kulübe zarar verecek değil, Beşiktaş'a katkı sağlayacak eleştirilere açık olduklarını; ancak saha içindeki oyuncuların baskı ve demoralizasyona uğramaması gerektiğini ifade etti. Adalı, herkesten takıma destek olmalarını rica ederek konuşmasını sonlandırdı.

