Serdal Adalı: Beşiktaş Yasin Hariç En Az 4 Transfer Hedefliyor

Başkan Serdal Adalı, Yasin Özcan hariç en az 4 transfer planladıklarını; mali disipline bağlı kalarak genç ağırlıklı takviyeler yapacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:08
Serdal Adalı: "Minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalı, transfer çalışmaları, mali disiplin ve camiada birlik mesajlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer stratejisi ve seçim süreci

Adalı, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile kurulan ekibin ihtiyaç duyulan her bölge için alternatifler hazırladığını belirtti. Başkanın aktardığı sözlerden biri şöyle:

"Günde telefona 300 tane futbolcu geliyor. Buralardan transfer yapmıyoruz. Hocanın, scout ekibinin eleğinden geçtikten sonra harekete geçiyoruz. Aksilikler oldu, gecikmeler oldu. Kış sezonunda transfer zor. Kulüpler vereceği oyuncunu yerine adam koymak için 20 milyonluk oyuncuya 30 milyon Euro para istiyor. Mali tarafına bakmak lazım. Protesto olacak, kaos ortamı var diye kulübün parasını sokağa mı atalım? Beşiktaş, iki tane futbol takımının maaşını veriyor. 20’ye, 30’a yakın gönderdiğimiz ve elimizdeki oyuncuların maaşını ödüyoruz. Tüm camia inansın, Beşiktaş’ın tek bir kuruşunun ziyan olmasına müsaade etmeyeceğim. Pahalıya aldığımız oyuncu da olacak. Ederinden fazla vereceğimiz oyuncu olacak. Aldığımız hiçbir oyuncudan zarar etmeyeceğiz. 30 tane oyuncu yolladık. Benden sonrakilere bunu yaşatmayacağım. Daha tedbirli, daha seçici gidiyoruz. Bu transferleri başkası mı yaptı? Bir gecikme oldu. Sebeplerini de biliyoruz. Transfer dönemi bitince bunun değerlendirmesini yapacağız"

Hedef: Yasin Özcan hariç en az 4 transfer

Başkan Adalı, transfer planlarına ilişkin net hedefleri paylaştı. Adalı'nın ifadeleri şu şekilde:

"Aksilik çıkmaz orta sahaya transfer bugün akşam (Asllani) gelecek. Planlamalarımızda 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Ayın 6’sına kadar süremiz var. Son dakikasına kadar değerlendireceğiz. Bu süreçte minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var. Buna Yasin Özcan dahil değil"

Adalı, transferlerde genç oyuncu ağırlığını koruyacaklarını, kış döneminin zorlayıcı koşullarına rağmen seçici davranacaklarını vurguladı.

Mali durum, eski yöneticiler ve camia desteği

Adalı, geçmiş mali tablonun düzeltileceğini ve gelecek gelirlerle faizli borçların kapatılmasının hedeflendiğini söyledi. Eski başkanlarla iletişime geçtiğini belirten Adalı, Fikret Orman ve Emre Kocadağ'ın destekleyici mesajlar gönderdiğini aktardı: "Moralini bozma, doğru gidiyorsunuz".

Başkan, Kartal Yuvası satışlarındaki durumu da hatırlatarak "Kartal Yuvası’nda yüzde 30 gerideyiz" ifadesini kullandı ve camiadan daha fazla katkı beklediklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Adalı, kulüpte birlik ve beraberlik eksikliğine dikkat çekti: "Birlik ve beraberliği bir an önce sağlamamız gerekiyor". Taraftar, basın ve futbolcu üçgeninin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı ve kulübün bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Diğer gündem maddeleri

Başkan, kaleci transferinin planlamalar arasında olduğunu, Semih Kılıçsoy'un Cagliari performansından memnun olduklarını ve İtalyan kulüpten opsiyonla ilgili henüz dönüş olmadığını belirtti. Ayrıca Ernest Muçi için Trabzonspor ile şu ana dek resmi bir görüşme yapılmadığını ifade etti: "Kullanmak isterlerse otururlar. Birinci hak onlarda. Kullanmazlarsa da bizim oyuncumuz gelir, bizde oynamaya devam eder."

Adalı, saha sonuçlarıyla ilgili de değerlendirme yaparak, "10 haftadır yenilmiyoruz" ifadesiyle takımın toparlandığını, ikinci yarıda kazanma alışkanlığını sürdürmelerini hedeflediklerini söyledi.

Öne çıkan veriler: Tüpraş Stadyumu, Günde 300 başvuru, 20 milyon/30 milyon Euro örneği, 30 oyuncu gönderimi, Ayın 6’sına kadar süre, Kartal Yuvası’nda %30 eksik satış.

