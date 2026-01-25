Erzurumlu Doç. Dr. İrfan Kurudirek UESpT Başkanı Seçildi

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:30
İtalya'da düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da delegeler yeni başkanı belirledi

Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) tarafından İtalya'da düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da yapılan seçimler sonucunda Doç. Dr. İrfan Kurudirek UESpT Başkanlığı görevine getirildi.

Avrupa genelinde "herkes için spor" anlayışını yaygınlaştırmayı ve sporun kapsayıcı, erişilebilir bir toplumsal araç olarak gelişmesini sağlamayı amaçlayan UESpT'nin başkanlığına seçilen Kurudirek, bu atamayla Türk sporunu Avrupa düzeyinde temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

Olağanüstü Genel Kurul, birçok Avrupa ülkesinden temsilcinin katılımıyla hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Kurudirek, delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.

Seçim ardından konuşan Doç. Dr. İrfan Kurudirek, kendisine duyulan güvenden ötürü delegelere ve üye kuruluşlara teşekkür etti. Yeni dönemde UESpT'nin Avrupa'daki kurumsal kapasitesini güçlendirmenin öncelikleri arasında olacağını vurgulayan Kurudirek, kapsayıcılık, iş birliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Kurudirek, özellikle Erasmus+ Spor projeleri ve çok paydaşlı Avrupa iş birlikleri aracılığıyla somut ve ölçülebilir çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Akademik kariyerini spor bilimleri ve spor yönetimi alanında sürdüren Doç. Dr. İrfan Kurudirek, Türkiye'de "herkes için spor" politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Kurudirek'in UESpT Başkanlığına seçilmesi, Türk sporunun uluslararası platformlardaki görünürlüğü ve temsil gücü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

