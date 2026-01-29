Eskişehirspor'dan Anlamlı Buluşma: Koruma Altındaki Çocuklarla Etkinlik

Eskişehirspor'dan anlamlı buluşma: Koruma altındaki çocuklarla keyifli etkinlik

TFF 3. Lig ekibi oyuncuları Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Eskişehirspor oyuncularıyla bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı.

Kırmızı şimşekler takımla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi, formalarını imzalattı ve çocukların günlük yaşamına ortak oldu. Ortaya çıkan renkli kareler, etkinliğe katılanların yüzünde tebessüm bıraktı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili yapılan açıklamada ise, "Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür eder; Eskişehirspor’un, çocukların hayatına dokunan, onları güçlendiren ve geleceğe umutla bakmalarını destekleyen her çalışmada bu anlayışla yoluna devam edeceğini ifade ederiz" denildi.

ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDE KORUMA VE BAKIM ALTINDA OLAN ÇOCUKLAR, ESKİŞEHİRSPOR OYUNCULARI İLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ.