Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi — Thiam İki Penaltı Gülkattı

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti; Thiam iki penaltı golüyle galibiyeti getirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:03
Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig 22. haftasında oynanan mücadelede Çorum FK, deplasmanda Sarıyer karşısında 2-1 galip geldi. Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynandı.

Maçtan Dakikalar

30. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun Traore'ye uyguladığı baskı sonrası ceza yayının gerisinden yaptığı vuruş yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

37. dakikada gelişen atakta arka direkte müsait pozisyondaki Yusuf Erdoğan topla buluşacakken Cebrail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ülker önce devam kararı verdi, ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

90+4. dakikada Pedrinho'nun kullandığı frikikte top Emre Yeşilyurt'un dirseğine çarpıp dışarı çıktı. Hakem Hakan Ülker ilk olarak korner işaret etti, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceleyip penaltı kararı verdi.

90+6. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Mame Thiam, kaleci Furkan'ın müdahalesine rağmen sol tarafa vuruşuyla skoru 0-2 yaptı. 0-2

90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre Yeşilyurt'un ortasında kale önünde yükselen Metehan Mert kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Kadrolar ve Değişiklikler

Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji (Fatih Kurucuk dk. 87), Eşref Korkmazoğlu (Oğuzhan Berber dk. 76), Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dembele dk. 76), Regattin (Batuhan Kör dk. 87), Traore (Anziani dk. 55), Camara, Eze

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Fethi Özer, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Cemali Sertel (Burak Çoban dk. 61), Erkan Kaş, Fredy (Ferhat Yazgan dk. 86), Serdar Gürler (Samudio dk. 67), Pedrinho, Ahmed Ildız (Oğuz Gürbulak dk. 46), Yusuf Erdoğan, Thiam

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Atakan Akkaynak, Aleksic, Zubairu, Kerem Kalafat, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Maç Bilgileri

Goller: Metehan Mert (dk. 90+8) (Sarıyer), Thiam (dk. 42 pen. ve 90+6 pen.) (Çorum FK)

Hakemler: Hakan Ülker, Kadir Akıllı, Çağrı Yıldırım

Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Djilobodji, Kulasin, Oğuzhan Berber (Sarıyer); Fredy, Pedrinho (Çorum FK)

