Adem Yeşilyurt Fenerbahçe'ye Çok Yakın

Karşıyaka ile görüşmeler hızlandı

Karşıyaka, genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor ve kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete dökülmesinin beklendiği belirtildi.

18 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon ilk kez profesyonel liglerde forma giydi. Genç futbolcu, oynadığı 9 maçın 5’inde ilk 11'de sahaya çıktı ve toplam 560 dakika süre alarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Yurt içi ve yurt dışından birçok takımın ilgisini çeken Adem için ilk somut adımı Trabzonspor attı. İzmir’de yapılan görüşmelerde taraflar bonservis konusunda anlaşamayınca Karşıyaka, teklifi düşük bularak süre istedi.

Görüşmeler durma noktasına gelince Fenerbahçe devreye girdi. Karşıyaka, sarı-lacivertli ekibin yaklaşık 1 milyon Euro civarındaki teklifine olumlu yaklaşarak anlaşma için görüşmelere başladı. Transferin en geç önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

Karşıyaka'nın, anlaşma sağlanması halinde sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem’in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayla oynamaya devam etmesini istediği öğrenildi.

KARŞIYAKA’NIN ADEM YEŞİLYURT’UN TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE İLE TEMASLARINI SÜRDÜRDÜĞÜ VE KISA SÜRE İÇİNDE ANLAŞMANIN RESMİYETE DÖKÜLMESİNİN BEKLENDİĞİ İFADE EDİLDİ.