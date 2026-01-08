Mert Günok Fenerbahçe'ye Geri Döndü: 2.5 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye 2.5 yıllığına döndü; imza törenine yönetim ve Sportif Direktör katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 19:08
Fenerbahçe, altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivert formayı terleten Milli kaleci Mert Günok ile yeniden anlaştı. Günok, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza Töreni

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katıldı.

Açıklamalar

Ertan Torunoğulları: "Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra’da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert’in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat'a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte mayısta şampiyon olacağız"

Sportif Direktör Devin Özek: "Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz"

Mert Günok'un Açıklamaları

Mert Günok: "Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum"

Mert Günok (Forma numarası): "34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Mert Günok (Taraftara mesaj): "Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy’de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe’de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum"

