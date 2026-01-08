Trabzonspor'da Yeni Transfer Chibuike Nwaiwu İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor'un Wolfsberger AC'den transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı; takım İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:49
Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor sınavı öncesi hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu takımla ilk idmanına çıktı.

Avusturya'nın Wolfsberger AC kulübünden transfer edilen Chibuike Nwaiwu, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam etti; çalışma çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacakları antrenmanla sürdürecek.

Antrenman öncesinde ise kaptan Stefan Savic'in doğum günü kutlandı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları