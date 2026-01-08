Trabzonspor'da Yeni Transfer Chibuike Nwaiwu İlk Antrenmanına Çıktı

Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor sınavı öncesi hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu takımla ilk idmanına çıktı.

Avusturya'nın Wolfsberger AC kulübünden transfer edilen Chibuike Nwaiwu, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam etti; çalışma çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacakları antrenmanla sürdürecek.

Antrenman öncesinde ise kaptan Stefan Savic'in doğum günü kutlandı.

