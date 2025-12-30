Kağıtspor 2025'te 317 Madalya ile Gururlandırdı — Tahir Büyükakın Kutladı

Başkan Büyükakın sporcuları kabul etti, başarı vurgulandı

Kocaeli Büyükşehir bünyesindeki Kağıtspor Kulübü, 2025 yılını toplam 317 madalya ile tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcularla bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti. Programa Büyükşehir Belediyesi Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin ve sporcu antrenörleri de katıldı.

Keyifli anlara sahne olan programda yüzler güldü; Başkan Büyükakın sporcularla yakından ilgilendi ve başarılarını kutladı.

Başkan Büyükakın'ın açıklaması şöyle: "Bizi biz yapan bazı değerler var. Spor yaparken, temsil ettiğimiz bu değerleri asla unutmamalıyız. Spor da bunların bir araya gelmesinin en güçlü aracı, en güçlü sahnesi. Milletimizi, tarihimizi, dilimizi, örf ve adetimizi temsil eden bir misyonla sahnede olduğunuzu unutmayın. Dolayısıyla siz sadece madalya için oraya gitmiyorsunuz. Bizi biz yapan değerleri taşıyan ve onu gelecek nesillere aktaran kişiler olarak da varsınız. Orada başarılı olduğunuzda milletimize duyulan saygı da artıyor. Bunu unutmayın. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Bu noktada tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Kağıtspor, 43 branşta toplam 8 binin üzerinde aktif sporcu ile faaliyet gösteriyor. 2025'te elde edilen dereceler şöyle:

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında: 13 altın, 6 gümüş, 15 bronz.

6. İslami Dayanışma Oyunları’nda: 2 altın, 4 bronz.

İşitme Engelli Olimpiyatları’nda: bireyselde 1, takım olarak 3 gümüş madalya.

Uluslararası şampiyonalarda: 19 altın, 14 gümüş, 27 bronz.

Ulusal şampiyonalarda: 85 altın, 51 gümüş, 77 bronz.

Böylece toplamda 317 madalya kazanılmış oldu.

Ayrıca elde edilen önemli klasman sonuçları arasında Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası Genel Klasman Şampiyonluğu, Büyükler Karate Şampiyonası Genel klasman şampiyonluğu, Judo Spor Toto Süper Lig Erkekler Müsabaka Şampiyonluğu, Judo Spor Toto Süper Lig Kadınlar Müsabaka 3.’lüğü ve Türkiye Büyükler Güreş Şampiyonası Genel Klasman 2.’liği bulunuyor.

