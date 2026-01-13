Adil Demirbağ'dan bahis açıklaması: "Bilinçsiz bir hataydı"

Konyasporlu Adil Demirbağ, PFDK cezası sonrası görüşlerini paylaştı; hatayı kabul edip aile, yönetim ve Başkan Ömer Atiker'e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:04
Adil Demirbağ'dan bahis açıklaması: "Bilinçsiz bir hataydı"

Adil Demirbağ'dan bahis açıklaması

Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, bahis oynadığı gerekçesiyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cezasını 27 Aralık 2025 tarihinde tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, kamp çalışmalarına yeniden başladığını belirtti.

Kamp süreci ve takım vizyonu

Adil, Antalya kampındaki yoğun tempodan söz ederek teknik kadro ile uyumlarını ve taktik çalışmaları anlattı. "Kamp süreci her zaman olduğu gibi yoğun ve yorucu oluyor. Çağdaş hocamız ile beraber güzel bir ivme yakalamak için çok sıkı çalışıyoruz. Çok benimsediğim bir taktiği var ve bizi başarıya götürecek bir taktiği var" dedi ve sezonun ikinci döneminde form artışı beklediklerini vurguladı.

Ceza süreci, duygu ve destek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi ve alınan cezaya dair hislerini paylaşan Adil, yaşananların "çok eskiden yapılmış bilinçsiz bir hata" olduğunu belirtti. "Dürüst konuşmak gerekirse ilk zamanlar üzüldüm. Ama bunu atlatmak zorundaydık. Şu an hiçbir şekilde mental olarak düşüşte değilim" ifadelerini kullandı. Destek verenleri özellikle vurgulayan futbolcu, "Başta ailem olmak üzere yönetimimiz ve özellikle Başkanımız Ömer Atiker inanılmaz destek oldu" diyerek teşekkür etti.

Güçlenerek geri dönüş ve mesaj

Eleştirilere rağmen kendine güvendiğini söyleyen Adil, "Ben daha güçlüyüm, dimdik ayaktayım. İlk dönem ve geçmiş dönemlerde gördükleri Adil’in daha iyisini görecekler" şeklinde konuştu. Taraftarlara da seslenen oyuncu, "Adil aynı yerden devam edecek, hiç merak etmesinler" dedi ve sosyal medyadaki olumlu geri dönüşler için teşekkür etti.

Konyaspor hedefleri

Kulüpteki altıncı sezonuna değinen tecrübeli savunmacı, takım içi atmosferin ailevi olduğunu ifade etti: "6 sezonda da hep bir aile ortamı oldu. Gerçekten buradaki futbolcu arkadaşlarım karakterli ve iyi insanlar." Sezona yeni başlıyormuş gibi düşünüp iddialı hedefler koyduklarını belirten Adil, "İlk 3’ün içerisinde biteceğimizi düşünüyorum. Konyaspor’u hak ettiği yerlere getireceğiz" mesajını verdi.

ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek: 40 bin liradan 80 bin liraya
2
Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (İlk Yarı)
3
Salihli'de Galatasaraylı Taraftarlardan İlkokula Spor Malzemesi Desteği
4
Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Takımı, Bursa Merinos ile Hazırlık Maçı Yaptı
5
AGM Spor Kulübü İzmir 7-9 Yaş Yüzme Şenliklerinde Parladı
6
Malatyalı Sporcular Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonasına Hak Kazandı
7
Koray Girgin uyardı: Belgesi olmayan tesislere gitmeyin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları