Adil Demirbağ'dan bahis açıklaması: "Bilinçsiz bir hataydı"

Adil Demirbağ'dan bahis açıklaması

Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, bahis oynadığı gerekçesiyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cezasını 27 Aralık 2025 tarihinde tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, kamp çalışmalarına yeniden başladığını belirtti.

Kamp süreci ve takım vizyonu

Adil, Antalya kampındaki yoğun tempodan söz ederek teknik kadro ile uyumlarını ve taktik çalışmaları anlattı. "Kamp süreci her zaman olduğu gibi yoğun ve yorucu oluyor. Çağdaş hocamız ile beraber güzel bir ivme yakalamak için çok sıkı çalışıyoruz. Çok benimsediğim bir taktiği var ve bizi başarıya götürecek bir taktiği var" dedi ve sezonun ikinci döneminde form artışı beklediklerini vurguladı.

Ceza süreci, duygu ve destek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi ve alınan cezaya dair hislerini paylaşan Adil, yaşananların "çok eskiden yapılmış bilinçsiz bir hata" olduğunu belirtti. "Dürüst konuşmak gerekirse ilk zamanlar üzüldüm. Ama bunu atlatmak zorundaydık. Şu an hiçbir şekilde mental olarak düşüşte değilim" ifadelerini kullandı. Destek verenleri özellikle vurgulayan futbolcu, "Başta ailem olmak üzere yönetimimiz ve özellikle Başkanımız Ömer Atiker inanılmaz destek oldu" diyerek teşekkür etti.

Güçlenerek geri dönüş ve mesaj

Eleştirilere rağmen kendine güvendiğini söyleyen Adil, "Ben daha güçlüyüm, dimdik ayaktayım. İlk dönem ve geçmiş dönemlerde gördükleri Adil’in daha iyisini görecekler" şeklinde konuştu. Taraftarlara da seslenen oyuncu, "Adil aynı yerden devam edecek, hiç merak etmesinler" dedi ve sosyal medyadaki olumlu geri dönüşler için teşekkür etti.

Konyaspor hedefleri

Kulüpteki altıncı sezonuna değinen tecrübeli savunmacı, takım içi atmosferin ailevi olduğunu ifade etti: "6 sezonda da hep bir aile ortamı oldu. Gerçekten buradaki futbolcu arkadaşlarım karakterli ve iyi insanlar." Sezona yeni başlıyormuş gibi düşünüp iddialı hedefler koyduklarını belirten Adil, "İlk 3’ün içerisinde biteceğimizi düşünüyorum. Konyaspor’u hak ettiği yerlere getireceğiz" mesajını verdi.

