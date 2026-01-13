Manisa FK, Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Yenileme Çalışması

Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Mustafa Dalcı yönetiminde yenileme antrenmanı yaptı; 14 Ocak izin, 15 Ocak'ta Hatayspor hazırlıkları.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:01
Trendyol 1. Lig 20. hafta sonrası hazırlıklar

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takım, günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken; diğer oyuncular sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 14 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, 15 Ocak Perşembe günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

