Manisa FK, Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Yenileme Çalışması
Trendyol 1. Lig 20. hafta sonrası hazırlıklar
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takım, günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken; diğer oyuncular sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlı ekip, 14 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, 15 Ocak Perşembe günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ GÜNÜ YENİLEME ANTRENMANIYLA TAMAMLADI.