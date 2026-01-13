Tanju Çolak’tan Vali İdris Akbıyık’a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' Çocuk Kitabı Hediye

Tanju Çolak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek çocuk kitabı 'Gerçek Kral Tanju Çolak'ı hediye etti; eğitim ve gençlik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:12
Ziyaret Detayları

Türk futbolunun efsane golcülerinden, Avrupa gol kralı Tanju Çolak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti ve çocuklar için hazırlanan 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı kitabı hediye etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan eski millî futbolcu Tanju Çolak, Muğla'daki programları kapsamında bu ziyareti gerçekleştirdi.

Tanju Çolak'ın Kariyeri ve Kitap Hakkında

Tanju Çolak, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı; bir sezonda attığı 39 gol ile en çok gol atan futbolcu unvanını elde etmiş ve o sezon Avrupa Gol Kralı olmuştu. Ayrıca bir maçta kaydettiği 6 gol ile de hafızalara geçti.

Muğla'da düzenlenen tanıtım kapsamında Çolak, 'Dünden beri Muğla’dayım, bu güzel şehirdeyim. Sayın valimiz ile bir araya gelerek bir kahve içelim, biraz sohbet edelim dedim. Gerçek Kral Tanju Çolak adlı çocuklar için kitap yaptık. Çok güzel bir kitap. Sağ olsunlar çocuklar da çok ilgi, alaka gösteriyorlar. Mardin’e gittik, Şanlıurfa’ya gittik, Adana’ya gittik. Şirin bir kitap çocuklar için çok keyifli dolu. O çocukları da çok seviyorum çünkü yarınlarımız onlar' diye konuştu.

Vali Akbıyık'ın Değerlendirmesi

Vali Dr. İdris Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tanju Çolak'a teşekkür etti. Vali Akbıyık, 'Vali ve veli olarak vatandaş olarak 34 yıllık meslek hayatımızda birinci önceliğimiz eğitim oldu. Bizim bir kitap, bir insan projemiz var. İnsan kitap kadar kıymetlidir. Önümüzdeki haftalarda Muğla olarak gençlik yılı ilan edeceğiz. Bu nedenle gençler geleceğimiz. Madden manen her şekilde onların gelişmeleri gerektiğini bu çerçevede tabi kitap, eğitim, spor da öncelikli birinci konumuz. Bu çerçevede yine gençlerle buluşuruz' ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

