Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
59. dakikada ceza sahası içerisinde Fatih’in topa elle müdahale ettiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fofana, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
73. dakikada Alanyaspor, Duarte’nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına gelen Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
Stat ve hakemler
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas
Kadro ve teknik ekip
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta (Maestro dk. 61), Ümit Akdağ (Baran Moğultay dk. 89), Hadergjonaj, Janvier (Ogundu dk. 74), Fatih Aksoy, Hagi (Hwang dk. 61), Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 61), Duarte, Güven Yalçın
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Cihan Memik, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Yusuf Can Kandemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec (Burhan Ersoy dk. 77) Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter (Johnson dk. 65) Larsson (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 65), Berkay Özcan, Serginho (Ahmet Sivri dk. 65), Fofana (Doh dk. 65)
Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ömer Akdağ
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller ve kartlar
Goller: Hadergjonaj (dk. 16 pen. ve dk. 73) (Alanyaspor), Fofana (dk. 28 ve dk. 59 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Hagi, Aliti (Alanyaspor)
