Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı; maçta iki penaltı golü kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:15
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

59. dakikada ceza sahası içerisinde Fatih’in topa elle müdahale ettiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fofana, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

73. dakikada Alanyaspor, Duarte’nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına gelen Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat ve hakemler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Kadro ve teknik ekip

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta (Maestro dk. 61), Ümit Akdağ (Baran Moğultay dk. 89), Hadergjonaj, Janvier (Ogundu dk. 74), Fatih Aksoy, Hagi (Hwang dk. 61), Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 61), Duarte, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Cihan Memik, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec (Burhan Ersoy dk. 77) Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter (Johnson dk. 65) Larsson (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 65), Berkay Özcan, Serginho (Ahmet Sivri dk. 65), Fofana (Doh dk. 65)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ömer Akdağ

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller ve kartlar

Goller: Hadergjonaj (dk. 16 pen. ve dk. 73) (Alanyaspor), Fofana (dk. 28 ve dk. 59 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hagi, Aliti (Alanyaspor)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İKİNCİ HAFTASINDA ALANYASPOR, KONUK ETTİĞİ FATİH KARAGÜMRÜK İLE 2-2...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İKİNCİ HAFTASINDA ALANYASPOR, KONUK ETTİĞİ FATİH KARAGÜMRÜK İLE 2-2 BERABERE KALDI.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İKİNCİ HAFTASINDA ALANYASPOR, KONUK ETTİĞİ FATİH KARAGÜMRÜK İLE 2-2...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Çolak’tan Vali İdris Akbıyık’a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' Çocuk Kitabı Hediye
2
Elazığlı Antrenör Akın Keleş’e Milli Görev
3
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük
4
Manisa FK, Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Yenileme Çalışması
5
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu
6
Eyüpspor'da Atila Gerin Teknik Direktörlüğe Getirildi
7
Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları