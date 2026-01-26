ADÜ’lü Sporcular FISU Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası’nda

ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Kuşadası’nda tamamlandı

İtalya’nın Cassino kentinde 14-15 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek FISU Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası öncesi, milli takım seçmeleri niteliğindeki ÜNİLİG Üniversiteler Arası Kros Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda gerçekleştirildi.

Şampiyona statüsü gereği yarışmaya 01.01.1999 - 31.12.2006 tarihleri arasında doğan sporcular katılabiliyor. Bu kapsamda Kuşadası'ndaki şampiyona, yaş kriterlerini sağlayan sporcular için milli takım seçmesi işlevi gördü.

Yarışlar sonucunda ADÜ'den 3 sporcu, FISU Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Turnuva sürecinde toplam 15 madalya kazanılırken, bu madalyaların 12'sinin ADÜ sporcuları tarafından elde edilmesi kurumun başarısını ortaya koydu.

ADÜ sporcuları ayrıca 3 bin metre kısa parkur branşında Türkiye üçüncülüğü ve 2026 yılı Türkiye Cross Şampiyonası kısa parkur kategorisinde Türkiye üçüncülüğü derecelerini elde etti.

Durumu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, başarıda emeği geçen tüm akademik ve teknik ekibi tebrik etti. Rektör Kent, antrenör Öğr. Gör. Şahser Güneş ile Teknik Direktör ve Başantrenör Doç. Dr. Ali Güreş başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederek, elde edilen derecelerin ADÜ'nün spor alanındaki kurumsal gücünü ve istikrarlı başarısını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

ADÜ’LÜ SPORCULAR DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI KROS ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK