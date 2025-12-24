DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-0 Eyüpspor (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta müsabakasında Samsunspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:30
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde konuk ettiği Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Soner Aydoğdu’nun topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Holse’nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mouandilmadji’nin volesinde top direğin sağından az farkla auta çıktı.

23. dakikada çalımlarla penaltı noktasına kadar ilerleyen Mouandilmadji’nin şutunda kaleci Jankat son anda topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Mendes’in ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu’nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

44. dakikada serbest Mendy’nin soldan ortasına iyi yükselen Ömer Ay’ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil

Samsunspor: Alpert Posiadala, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Soner Aydoğdu, Carlo Holse, Emre Kılınç, Tahsin Bülbül, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Zeki Yavru, Soner Gönül, Polat Yaldır, Deniz Şeker, Muhammet Akyüz, Eyüp Değirmenci

Teknik Direktör: Thomas Reis

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Berhan Şatlı, Gilbert Mendy, Ömer Ceyhan, Ömer Kara, Eren Aydoğdu, Deniz Aydoğdu, Ömer Ay, Christ Sadia, Metehan Altunbaş

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Levent Deniz, Burak Işık, Talha Akkaya, Rıdvan Canıbek, Samet Kalan, Berke Baran, Yunus Tuzluoğlu, Emir Yalçın, Ömer Uğurluoğlu

Teknik Sorumlu: Umut Eskikök

Goller: Mouandilmadji (dk. 10), Soner Aydoğdu (dk. 33) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Holse (Samsunspor), Ömer Ay (Eyüpspor)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

