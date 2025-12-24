Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-0 Eyüpspor (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde konuk ettiği Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Soner Aydoğdu’nun topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Holse’nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mouandilmadji’nin volesinde top direğin sağından az farkla auta çıktı.
23. dakikada çalımlarla penaltı noktasına kadar ilerleyen Mouandilmadji’nin şutunda kaleci Jankat son anda topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Mendes’in ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu’nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
44. dakikada serbest Mendy’nin soldan ortasına iyi yükselen Ömer Ay’ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Stat, hakemler ve kadrolar
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil
Samsunspor: Alpert Posiadala, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Soner Aydoğdu, Carlo Holse, Emre Kılınç, Tahsin Bülbül, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Zeki Yavru, Soner Gönül, Polat Yaldır, Deniz Şeker, Muhammet Akyüz, Eyüp Değirmenci
Teknik Direktör: Thomas Reis
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Berhan Şatlı, Gilbert Mendy, Ömer Ceyhan, Ömer Kara, Eren Aydoğdu, Deniz Aydoğdu, Ömer Ay, Christ Sadia, Metehan Altunbaş
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Levent Deniz, Burak Işık, Talha Akkaya, Rıdvan Canıbek, Samet Kalan, Berke Baran, Yunus Tuzluoğlu, Emir Yalçın, Ömer Uğurluoğlu
Teknik Sorumlu: Umut Eskikök
Goller: Mouandilmadji (dk. 10), Soner Aydoğdu (dk. 33) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Holse (Samsunspor), Ömer Ay (Eyüpspor)
