Trabzonspor Evinde Yenilmezliğini 11 Maça Çıkardı
Trendyol Süper Lig’de sahasında sergilediği istikrarlı performansla öne çıkan Trabzonspor, 19. haftada konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek iç saha yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.
Son iç saha yenilgisi
Trabzonspor, ligde sahasında en son mağlubiyetini 10 Mayıs 2025’te, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir seri yakaladı.
Serinin istatistikleri
Söz konusu 11 maçta Trabzonspor 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen takım, kalesinde 12 gol gördü ve maçların 4’ünde kalesini gole kapattı.
Evdeki son maçlar
Trabzonspor - Samsunspor: 2-2
Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Trabzonspor - Samsunspor: 1-1
Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1
Trabzonspor - Kayserispor: 4-0
Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0
Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Konyaspor: 3-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1
