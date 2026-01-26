Trabzonspor Evinde Yenilmezliğini 11 Maça Çıkardı

Trendyol Süper Lig’de sahasında sergilediği istikrarlı performansla öne çıkan Trabzonspor, 19. haftada konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek iç saha yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Son iç saha yenilgisi

Trabzonspor, ligde sahasında en son mağlubiyetini 10 Mayıs 2025’te, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir seri yakaladı.

Serinin istatistikleri

Söz konusu 11 maçta Trabzonspor 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen takım, kalesinde 12 gol gördü ve maçların 4’ünde kalesini gole kapattı.

Evdeki son maçlar

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

