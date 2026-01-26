Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

Gebze Belediyesi Ampute Futbol, Ampute Futbol Süper Ligi'nde TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 3-0 yenerek puanını 21'e çıkarıp 4. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:02
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde etkili galibiyet

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı lig maçını 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Müsabaka boyunca üstün bir oyun sergileyen Gebze temsilcisi, aldığı bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti ve ligde 4. sıraya çıktı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, galibiyetin ardından teknik heyet ve sporcuları tebrik ederek takıma başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

