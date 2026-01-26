Yunusemre Belediyespor, Ataspor'u 3-1 yenerek 2. Lig'de kaldı

Altyapı ağırlıklı genç kadro ligde kalma başarısını elde etti

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Voleybol 2. Liginde kalmayı başardı.

Sezonun son maçında Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştığı Ataspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, setleri 25-18, 19-25, 25-18 ve 25-7 sonuçlarıyla aldı. Özellikle son sette sergiledikleri etkili oyun tribünlerden uzun süre alkış aldı.

Genç ve mücadeleci bir kadroyla zorlu rakiplerle uğraşan takım, kritik haftalarda topladığı puanlarla sezonu 8 galibiyet ve 25 puanla düşme hattının üzerinde tamamladı. Kulübün tarihinde ilk kez yer aldığı ligde kalma başarısı, altyapı yatırımının somut sonucu olarak değerlendirildi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik sezon sonundaki başarıya ilişkin, "Bu lige katılırken temel hedefimiz sadece skor değildi. Genç sporcularımıza üst seviye lig tecrübesi kazandırmak, altyapıdan gelen oyuncularımıza fırsat vermek ve geleceğin güçlü takımını oluşturmak istedik. Ligde kalmış olmak elbette değerli ancak asıl kazancımız; gelişim gösteren oyuncularımız, artan özgüvenleri ve oluşan takım ruhudur. Aynı zamanda Manisa voleyboluna katkı sağlamak bizim için büyük gurur" dedi.

Başkan Kanik ayrıca kulübe verdiği desteklerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

