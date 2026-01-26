Bülent Başer’in annesi Huriye Başer son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine aile ve yakınları katıldı

Dünyaca ünlü boks antrenörü ve eski milli boksör Bülent Başer’in annesi Huriye Başer, son yolculuğuna uğurlandı.

Bugüne kadar çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu yetiştiren Bülent Başer için düzenlenen cenaze töreninde aile yakınları ve sevenleri hazır bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumeye ait naaş, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Bülent Başer ve ailesi taziyeleri kabul ederken, merhume Huriye Başer için dualar edildi.

Bülent Başer’e acı gününde çok sayıda destek mesajı iletildi.

DÜNYACA ÜNLÜ BOKS ANTRENÖRÜ VE ESKİ MİLLİ BOKSÖR BÜLENT BAŞER (ARŞİV)