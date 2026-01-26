Denizli'de Bir İlk: Lykos Goalball Kupası'nda Braille Madalyalar

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Lykos Goalball Kupası, Türkiye'de bir ilke sahne oldu. Görme engelli sporcular için hazırlanan kupa ve madalyaların ilk kez Braille alfabesiyle tasarlandığı organizasyon, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Turnuva Detayları

Maçlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona 5 şehirden 14 takım katıldı. Turnuva; genel, kadınlar, gençler ve genç kadınlar olmak üzere dört kategoride oynandı. Karşılaşmalar, federasyon talimatları ve uluslararası kurallar çerçevesinde, centilmence bir mücadele anlayışıyla tamamlandı.

Başkan Çavuşoğlu'nun Mesajı

Bülent Nuri Çavuşoğlu, final müsabakası sonrası yaptığı konuşmada turnuva için Denizli'ye gelen sporcuları ve misafirleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Goalball müsabakalarını ilk kez izlediğini belirten Çavuşoğlu, sahadaki mücadelenin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Ayrıca görme engelli bir annenin oğlu olduğunu paylaşan Başkan Çavuşoğlu, "Bir duyu kapandığında diğer duyuların nasıl güçlendiğini hayatım boyunca gördüm. Sporun ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu, engellerin birlikte aşıldığı bir Denizli'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Federasyonun Değerlendirmesi

Orhan Tanrıkulu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili olarak organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Tanrıkulu, goalball branşının Türkiye'ye kazandırdığı ulusal ve uluslararası başarıları, Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile paralimpik oyunlardaki dereceleri hatırlatarak, bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. "Bu organizasyonların devam edeceğine yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkese ve dereceye giren sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de Bir İlk

Turnuvanın en dikkat çekici yönü, Türkiye'de ilk kez bir spor organizasyonunda uygulanan Braille alfabesiyle hazırlanan madalyalar oldu. Dereceye giren sporcular, madalyalarını protokol üyelerinin elinden alırken, alkışlar arasında ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yenilik sayesinde görme engelli sporcular, kazandıkları madalyaları dokunarak okuyabildi ve Lykos Goalball Kupası, dostluk ile fair-play ruhu içinde tamamlandı.

