Aerobik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası İtalya'da Tamamlandı

Aerobik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası İtalya'da Sona Erdi
İtalya'nın Pesaro kentinde gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu, turnuvada ülkemizi temsil eden sporcuların performansları hakkında bilgi verdi.
Türk Sporcuların Temsili
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden sporcular şunlardır:
- Çiftler Kategorisinde: Murat Mert Erdiç, Busenaz Atmaca
- Trio Kategorisinde: Eylül Naz Özgör, Didem Sağlam, Zeynep İmge Akgül
- Grup Kategorisinde: Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, İrem Ece Çırak, Çiçek Öz ve Ela Bozkır
Final Sonuçları
15-17 yaş grup kategorisinde mücadele eden Türk sporcular, derece elde ettiler:
- Çiçek Öz, Ela Bozkır, Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen ve İrem Ece Çırak finalde dördüncülük ile tamamladı.
- Murat Mert Erdiç ile Busenaz Atmaca, çiftler kategorisinde altıncı sırada yer aldı.
- Didem Sağlam, Zeynep İmge Akgül ve Eylül Naz Aygör, trio kategorisinde sekizinci oldu.
Bu sonuçlar, Türk aerobik cimnastik sporunun uluslararası düzeydeki gelişimini ve gelecekteki potansiyelini gösteriyor.