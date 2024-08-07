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Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest Lansmanı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül'de düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:03
Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest Lansmanı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’da Dünya Motokros Şampiyonası ve MotoFest Tanıtıldı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ve NG Afyon MotoFest, Afyonkarahisar'da yapılan tanıtım toplantısıyla duyuruldu. 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik, kentin uluslararası arenada tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Vali Yiğitbaşı: "Dünya Motokros Şampiyonası Şehrimizin Penceresi"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, NG Afyon'daki organizasyonun tanıtımında şunları aktardı:

"Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na 7. kez ev sahipliği yapacak. 25'ten fazla takım ve 150'den fazla yarışçı ile bu yılki MotoFest, 2024'teki en büyük spor etkinliği olmaya aday."

Şehrin Turizm Potansiyeli Artıyor

Yiğitbaşı, şampiyonanın uluslararası düzeyde büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını belirterek, "Bu şampiyonayı takip edenler, şehrimizin tanınmasına katkıda bulunacak," dedi. Ülkenin spor turizmini arttıracaklarını vurgulayan Yiğitbaşı, 2023 yılında etkinliğin 400 binden fazla kişi tarafından yerinde izlendiğini sözlerine ekledi.

TÜRKSAT ile Anlaşma ve Medya Görünürlüğü

Afyonkarahisar, şampiyona vesilesiyle dünya genelinde büyük bir medya dikkatini üzerine çekecek. TÜRKSAT ile yapılan anlaşma sayesinde, organizasyon 3.5 milyar kişiye canlı olarak ulaştırılacak.

Belediye Başkanı: "Uluslararası Bir Marka Olacağız"

Belediye Başkanı Burcu Köksal, etkinliğin Afyonkarahisar'ın uluslararası bir marka haline gelmesine önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

NG MotoFest'te Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak

NG Afyon MotoFest'te Sena Şener, Ceylan Ertem, Şevval Sam, Nova Norda, Madrigal, Sefo ve Sıla gibi sanatçılar beş gün boyunca konser verecek.

Katılımcılar ve Destekçiler

Tanıtım toplantısına, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay gibi birçok kişi katıldı.

2024 Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Afyonkarahisar, bu büyük organizasyonu uluslararası spor turizmi için bir fırsata dönüştürmeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon...

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağ 2), Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (solda), NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür (sağda), kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon...

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağ 2), Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (solda), NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür (sağda), kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon...

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağ 2), Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (solda), NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür (sağda), kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon...

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağ 2), Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (solda), NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür (sağda), kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon...

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağ 2), Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (solda), NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür (sağda), kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon...

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağ 2), Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (solda), NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür (sağda), kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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