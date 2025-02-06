Afyonkarahisar'da Şehit Cüneyt Taşyürek Anısına Voleybol Maçı Düzenlendi

Şehit Cüneyt Taşyürek Anısına Voleybol Müsabakası Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, şehit Cüneyt Taşyürek anısına özel bir voleybol maçı gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Valilik ile Çobanlar Kaymakamlığı voleybol takımları arasında oynandı.

Karşılaşma Detayları

İlçenin Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmayı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanı Ali Altuntaş gibi önemli isimler takip etti.

Vali Yiğitbaşı'nın Açıklamaları

Maçın bitişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, şehit Taşyürek anısına düzenlenen bu voleybol müsabakasının önemine vurgu yaptı. "Bir tarafta Çobanlar Kaymakamlığı, diğer tarafta Valilik personeli bulunuyor," diyen Vali Yiğitbaşı, "Gönül ister ki bizim taraf kazansın. Ancak kazanan dostluk oldu. Yoğun bir iş temposundan sonra buraya geldim. İlçeler arasında düzenlenen bu tür müsabakalar, aramızdaki bağı güçlendirirken gençleri de spora teşvik etmiş olacak,” şeklinde konuştu.

Maçın Sonucu

Çekişmeli geçen maç, Çobanlar Kaymakamlığı voleybol takımının 3-1'lik galibiyetiyle sonlandı. Bu özel etkinlik, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, şehitlerimize olan saygıyı bir kez daha hatırlatmış oldu.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, şehit Cüneyt Taşyürek anısına voleybol maçı düzenlendi. Valilik ile Çobanlar Kaymakamlığı voleybol takımları arasındaki karşılaşma, ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Karşılaşmayı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanı Ali Altuntaş ile birlikte izledi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, şehit Cüneyt Taşyürek anısına voleybol maçı düzenlendi. Valilik ile Çobanlar Kaymakamlığı voleybol takımları arasındaki karşılaşma, ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Karşılaşmayı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanı Ali Altuntaş ile birlikte izledi.