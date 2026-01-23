Ağrı'da 2026 Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası başladı

Ağrı'da 2026 Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası başladı

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Yılı Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, 22-25 Ocak 2026 tarihlerinde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda başladı.

Yoğun kar yağışına rağmen şampiyonaya Doğu Anadolu Bölgesi'nden 134 sporcu katılım sağladı. Sporcular, farklı yaş ve kilolarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Organizasyon ve hakem yapısı

Müsabakalar, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile Doğu Anadolu Bölgesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vasıf Geylani koordinesinde, federasyon talimatları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

'Zorlu kış şartlarına rağmen organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu şampiyona, genç sporcularımızın kendilerini göstermesi adına önemli bir fırsattır' dedi.

'Hakemlerimizle birlikte şeffaf ve güvenilir bir müsabaka ortamı sağlıyoruz. Tüm sporcularımıza centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Açılış ve ev sahipliği

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaklaşık 250 misafiri Ağrı'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

'Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından ülkemiz genelinde düzenlenen bölge şampiyonalarının, Doğu Anadolu ayağına ev sahipliği yapıyor olmak bizler için son derece kıymetlidir. 22-25 Ocak 2026 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, 14 ilimizden yaklaşık 170 sporcumuzu ve hakemlerimiz ve antrenörlerimizle birlikte toplamda yaklaşık 250 misafirimizi ağırlıyoruz.



Muaythai; disiplin, azim, saygı ve centilmenliği esas alan bir spor dalıdır. Bugün burada mücadele edecek olan tüm sporcularımızın yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda fair-play anlayışlarıyla da örnek olacaklarına yürekten inanıyorum. Kazananın dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücü olmasını temenni ediyorum. Alt gençler, üst gençler, U-23 ve elitler kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakaların, sporcularımızın gelişimine ve Türk sporunun geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, özgüven kazandıran ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine vesile olan çok kıymetli çalışmalardır.'

İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, 'Ağrı olarak bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Program ve kapanış

Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, 22 - 25 Ocak 2026 tarihlerinde devam edecek olup, final müsabakaları ve dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.

