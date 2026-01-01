Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka - Tofaş 14. Hafta Mücadelesi

Maç Detayları

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 14. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Tofaş ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İzmir temsilcisi Karşıyaka, ligde 2 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile son basamak olan 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Tofaş ise 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 7. basamakta bulunuyor.

Başantrenör Candost Volkan yönetimindeki Karşıyaka, iki maçlık mağlubiyet serisine son verip ligde kalma yolunda başlatacağı galibiyet serisinin ilk adımını atmayı hedefliyor.

Karşıyaka - Tofaş karşılaşmasını hakem üçlüsü Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı yönetecek.

