Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleşen son antrenman, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yer alırken, çalışma pas oyunlarıyla sürdü ve son bölümde taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Maçın hakemleri belli oldu

Mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Ankara bölgesi klasman hakemi Mustafa Ünver çalacak. Ünver'in yardımcı hakemleri Şükrü Mert ve Beran Yalçın olurken, dördüncü hakem olarak Mazlum Doğan Bodur görev yapacak.

YEŞİL-BEYAZLI EKİP, YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. HEDEF, TRABZON YENİLGİSİNİ UNUTTURUP ZİRVEYE YENİDEN ÇIKMAK.