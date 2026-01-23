Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Yeni Mersin İdman Yurdu öncesi son idmanını yaptı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:55
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleşen son antrenman, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yer alırken, çalışma pas oyunlarıyla sürdü ve son bölümde taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Maçın hakemleri belli oldu

Mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Ankara bölgesi klasman hakemi Mustafa Ünver çalacak. Ünver'in yardımcı hakemleri Şükrü Mert ve Beran Yalçın olurken, dördüncü hakem olarak Mazlum Doğan Bodur görev yapacak.

YEŞİL-BEYAZLI EKİP, YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. HEDEF...

YEŞİL-BEYAZLI EKİP, YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. HEDEF, TRABZON YENİLGİSİNİ UNUTTURUP ZİRVEYE YENİDEN ÇIKMAK.

YEŞİL-BEYAZLI EKİP, YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. HEDEF...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Noa Lang Galatasaray'a Kiralandı
2
Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 19. Hafta)
3
Kocaeli BŞB Kağıtspor 99-97 Haremspor | TBL 20. Hafta Uzatma Zaferi
4
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi
6
Samsunspor’dan sakatlık güncellemesi: Holse, Eyüp Aydın, Sousa, Coulibaly
7
Beşiktaş Salihli'de Şampiyon: Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları