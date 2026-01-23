Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamladı.

Antrenman Detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Maç Bilgileri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

