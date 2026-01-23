Kocaeli BŞB Kağıtspor 99-97 Haremspor | TBL 20. Hafta Uzatma Zaferi

Kocaeli BŞB Kağıtspor 99-97 Haremspor — TBL 20. Hafta
Türkiye Basketbol Ligi’nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk Haremspor’u uzatmalarda 99-97 mağlup etti. Çekişmeli geçen maç, normal süresi eşitlikle sona erdikten sonra uzatmada Kocaeli ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Sait Nedim Çelik, Gündoğan Ali Balaban
Skor Detayları:
1. Periyot: 20-20
Devre: 44-40
3. Periyot: 70-66
4. Periyot: 91-91
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
Kadro: Mert Gizir 3, Mustafa Baki Görür 13, Kyle Hunt 22, Mert Ulutaş 13, Keshun Sherrill 24, Göktürk Gökalp Ural 12, Kevin Kaspar 6, Ömer Faruk Ermat 2, Eren Özen, Ali Tuncer, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Haremspor
Kadro: Armani Mandel Chaney 26, Ömercan Engin 5, Berkay Bayar 10, Baran Avşar 23, Bruno Cingala-mata 9, Muhammet Engin Kalkan 12, Berke Aygündüz 6, Murat Erensoy 6
Başantrenör: Sertan Çakirer
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NİN 20. HAFTASINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KONUK ETTİĞİ CEMEFE GOLD HAREMSPOR’U UZATMA DAKİKALARINDA 99-97 MAĞLUP ETTİ