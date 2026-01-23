Kocaeli BŞB Kağıtspor 99-97 Haremspor | TBL 20. Hafta Uzatma Zaferi

Kocaeli BŞB Kağıtspor, TBL 20. haftasında Haremspor'u uzatmalarda 99-97 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:11
Türkiye Basketbol Ligi’nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk Haremspor’u uzatmalarda 99-97 mağlup etti. Çekişmeli geçen maç, normal süresi eşitlikle sona erdikten sonra uzatmada Kocaeli ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Sait Nedim Çelik, Gündoğan Ali Balaban

Skor Detayları:
1. Periyot: 20-20
Devre: 44-40
3. Periyot: 70-66
4. Periyot: 91-91

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

Kadro: Mert Gizir 3, Mustafa Baki Görür 13, Kyle Hunt 22, Mert Ulutaş 13, Keshun Sherrill 24, Göktürk Gökalp Ural 12, Kevin Kaspar 6, Ömer Faruk Ermat 2, Eren Özen, Ali Tuncer, Sertan İbrahim Sarı 4

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Haremspor

Kadro: Armani Mandel Chaney 26, Ömercan Engin 5, Berkay Bayar 10, Baran Avşar 23, Bruno Cingala-mata 9, Muhammet Engin Kalkan 12, Berke Aygündüz 6, Murat Erensoy 6

Başantrenör: Sertan Çakirer

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

