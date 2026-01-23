Samsunspor’dan sakatlık güncellemesi: Holse, Eyüp Aydın, Sousa, Coulibaly

Samsunspor’dan sakatlık bilgilendirmesi

Sakat oyuncuların son durumu

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, sakatlıkları bulunan oyuncuların sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirme yayınladı. Kulübün açıklamasında, tedavi süreçleri ve antrenman programları ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Carlo Holse geçirmiş olduğu akut gastroenterit (sindirim sistemi enfeksiyonu) sonrasında takım antrenmanlarına kısmen katılmaya başlamıştır. Ancak fiziki olarak henüz tam hazır olmaması ve muhtemel sakatlık riskine karşı, Kocaelispor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmemiştir.

Eyüp Aydın, yaşamış olduğu kasık ağrıları (Osteitis Pubis) nedeniyle uygulanan tedavi sürecinin ardından, fizyoterapist eşliğinde saha ve salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncu önümüzdeki haftanın başından itibaren takım antrenmanlarına katılacaktır.

Afonso Sousa, sol ayak bileğinde görülen çoklu bağ yaralanması, kemik ödemi ve kemik eziği (bone bruise) nedeniyle yürütülen tedavi ile salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncu önümüzdeki hafta fizyoterapist kontrolünde saha çalışmalarına başlayacaktır.

Tanguy Coulibaly, antrenman sırasında sol dizine aldığı darbe sonrası, daha önce tedavisi devam eden sakatlık bölgesinde ağrı ve hassasiyet hissetmiştir. İleri tetkik ve görüntüleme işlemleri için İstanbul’da bulunan sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’a yönlendirilmiştir. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme, kontrollerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kocaelispor maç kadrosu

Öte yandan Samsunspor’un Kocaelispor maç kadrosunda sakatlığını atlatan Rick van Drongelen, Afrika Kupası’ndan dönen Cherif Ndiaye ile yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan, Elayis Tavsan ve Jaures Assoumou da yer aldı.

